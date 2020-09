Volley maschile | Champions League 2020 2021 | Trento inizia bene | London ko in tre set

Leggi su sportface

(Di martedì 29 settembre 2020)nel migliore dei modi l’avventura dell’Itas Trentino nel primo turno delladi. I ragazzi di coach Lorenzetti, forti del fattore campo e dei favori del pronostico, hanno sconfitto 3-0 (25-16, 25-17, 25-15) i polacchi dell’IBB Polonianella prima giornata della Pool F. Adessotornerà in campo giovedì, sempre alla BLM Group Arena, contro i serbi di Novi Sad. Partita in controllo dei padroni di casa fin da subito, troppo il divario tecnico tra le due formazioni. Alla fine il miglior marcatore diè Nimir Abdel-Aziz con 13 punti, con Marko Podrascanin che si ferma a quota 12 e Santos de Souza a quota 11. Per gli ...