Voci dal Serraglio | Donato Di Stasi Rubrica a cura di Olga Chieffi

Leggi su cronachesalerno

(Di martedì 29 settembre 2020) Le memorie di un istitutore Gli sguardi rivolti all’ istituto che domina la città si tingono di nostalgia. Sarebbe bello invitare all’inaugurazione dell’Auditorium che ne occupa gli spazi i maestri che si formarono in quel prestigioso magistero musicale DiDiOgni volta che passo vicino all’ex Orfanotrofio Umberto I sito in via De’ Renzi, o che lo osservo dal Lungomare o ne leggo il nome, provo un’emozione unica e sempre intensa, che mi porta a tempi passati, ma che nel mio cuore sono sempre presenti e legati a fatti e persone indimenticate ed indimenticabili. Sono convinto che i miei ricordi ed i miei sentimenti siano molto simili a quelli molto diffusi nel cuore di tantissimi salernitani, della città e della provincia, sebbene con motivazioni ed intensità diverse. Quello che ...