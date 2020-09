Vittorio Grigolo, la verità sulle presunte molestie: cosa è successo? (Di martedì 29 settembre 2020) Il tenore ex direttore artistico di Amici Vittorio Grigolo è tornato sulla vicenda delle presunte molestie su una ballerina. Ne ha parlato a Verissimo con al cospetto di Silvia Toffanin Fonte Facebook – Vittorio GrigoloQuando si parla di Vittorio Grigolo inevitabilmente si pensa alla vicenda delle presunte molestie che lo ha visto coinvolto. Durante uno spettacolo del settembre 2019 è stato allontanato dalla Royal Opera House in seguito ad un gesto che ha creato una serie di polemiche altisonanti. In seguito ad uno spettacolo tenuto in Giappone al momento degli applausi sul palco ha toccato la pancia di spugna (utilizzata per quello spettacolo) di una ballerina in segno di ... Leggi su chenews (Di martedì 29 settembre 2020) Il tenore ex direttore artistico di Amiciè tornato sulla vicenda dellesu una ballerina. Ne ha parlato a Verissimo con al cospetto di Silvia Toffanin Fonte Facebook –Quando si parla diinevitabilmente si pensa alla vicenda delleche lo ha visto coinvolto. Durante uno spettacolo del settembre 2019 è stato allontanato dalla Royal Opera House in seguito ad un gesto che ha creato una serie di polemiche altisonanti. In seguito ad uno spettacolo tenuto in Giappone al momento degli applausi sul palco ha toccato la pancia di spugna (utilizzata per quello spettacolo) di una ballerina in segno di ...

Stefania Seimur, compagna di Vittorio Grigolo, hanno festeggiato due anni d'amore e di vita insieme: "10 vite insieme e.."

