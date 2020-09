Vino: Merano WineFestival 2020, edizione tra sicurezza, tradizione e digitale (Di martedì 29 settembre 2020) Roma, 29 set. (Adnkronos/Labitalia) - Presentato oggi, con una conferenza stampa digitale in diretta Facebook il programma della 29ma edizione di Merano WineFestival, la manifestazione simbolo del panorama wine&food di eccellenza che dal 6 al 10 novembre celebra i migliori vini e prodotti gastronomici selezionati da Helmuth Köcher, The WineHunter e patron dell'evento. In un anno particolare come questo, l'obiettivo principale è quello di mantenere un format tradizionale con produttori e visitatori in presenza; un'edizione che ricordi le origini dell'appuntamento meranese, arricchito da contenuti digitali dedicati a produttori e ospiti, con insieme il desiderio di coinvolgere ancor più la città di Merano, valorizzando la sinergia tra i settori ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 29 settembre 2020) Roma, 29 set. (Adnkronos/Labitalia) - Presentato oggi, con una conferenza stampain diretta Facebook il programma della 29madi, la manifestazione simbolo del panorama wine&food di eccellenza che dal 6 al 10 novembre celebra i migliori vini e prodotti gastronomici selezionati da Helmuth Köcher, The WineHunter e patron dell'evento. In un anno particolare come questo, l'obiettivo principale è quello di mantenere un format tradizionale con produttori e visitatori in presenza; un'che ricordi le origini dell'appuntamento meranese, arricchito da contenuti digitali dedicati a produttori e ospiti, con insieme il desiderio di coinvolgere ancor più la città di, valorizzando la sinergia tra i settori ...

SusanaAlonso8 : Vino: Merano WineFestival torna alle radici, via @Ansa_TerraGusto - TheNewAge77 : Da Italia a Tavola Merano WineFestival si sviluppa Nasce The WineHunter Tour - AnsaTrentinoAA : Vino: Merano WineFestival torna alle radici. A causa del coronavirus meno ospiti e test a tappeto |#ANSA - MeranoWineFest : 29° Merano WineFestival 06-10 novembre Come ogni anno, nei bellissimi spazi del #Kurhaus, avrete la possibilità d… -

Ultime Notizie dalla rete : Vino Merano MERANO WINE FESTIVAL, DAL 6 AL 10 NOVEMBRE UN'EDIZIONE ITINERANTE E DIGITALE Virtù Quotidiane Presentato oggi Merano WineFestival 2020

Merano WineFestival non si ferma e dal 6 al 10 novembre va in scena con un’edizione straordinaria organizzata con coraggio e determinazione dal patron Helmuth Köcher Presentato oggi con una conferenza ...

Presentato oggi Merano WineFestival 2020 (6-10 novembre).

Merano WineFestival non si ferma e dal 6 al 10 novembre va in scena con un’edizione straordinaria organizzata con coraggio e determinazione dal patron Helmuth Köcher. La 29^ edizione è un omaggio alle ...

Merano WineFestival non si ferma e dal 6 al 10 novembre va in scena con un’edizione straordinaria organizzata con coraggio e determinazione dal patron Helmuth Köcher Presentato oggi con una conferenza ...Merano WineFestival non si ferma e dal 6 al 10 novembre va in scena con un’edizione straordinaria organizzata con coraggio e determinazione dal patron Helmuth Köcher. La 29^ edizione è un omaggio alle ...