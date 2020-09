Villa Maraini, in visita l’elemosiniere del Papa (Di martedì 29 settembre 2020) Roma – Questa mattina l’elemosiniere del Papa, Cardinale Konrad Krajewski, ha fatto visita alla Fondazione Villa Maraini, Agenzia Nazionale di Croce Rossa Italiana per le dipendenze patologiche, incontrando alcuni ospiti in cura presso la Fondazione. “Dopo aver ascoltato le vostre testimonianze- ha dichiarato Krajewski- mi domando perche’ e’ capitato a voi e non a me? Nonostante siamo tutti uguali, credo che la risposta venga dalla frase che pronunciamo nella preghiera del ‘Padre Nostro’ che dice ‘sia fatta la tua volonta” e non la nostra, che spesse volte ci porta a sbagliare, come assumere droghe”. Durante l’incontro con il Fondatore Massimo Barra, e’ emerso come ci sia una spinta comune verso l’assistenza ai piu’ vulnerabili cercando ... Leggi su romadailynews (Di martedì 29 settembre 2020) Roma – Questa mattina l’elemosiniere del, Cardinale Konrad Krajewski, ha fattoalla Fondazione, Agenzia Nazionale di Croce Rossa Italiana per le dipendenze patologiche, incontrando alcuni ospiti in cura presso la Fondazione. “Dopo aver ascoltato le vostre testimonianze- ha dichiarato Krajewski- mi domando perche’ e’ capitato a voi e non a me? Nonostante siamo tutti uguali, credo che la risposta venga dalla frase che pronunciamo nella preghiera del ‘Padre Nostro’ che dice ‘sia fatta la tua volonta” e non la nostra, che spesse volte ci porta a sbagliare, come assumere droghe”. Durante l’incontro con il Fondatore Massimo Barra, e’ emerso come ci sia una spinta comune verso l’assistenza ai piu’ vulnerabili cercando ...

