VIDEO | Repubblica del Congo | voci dall’incontro alla ‘Dire’ | “Tribunale internazionale ora”

(Di martedì 29 settembre 2020) ROMA – L’istituzione di un tribunale penale internazionale per crimini di guerra e passi “finalmente concreti” per mettere fine alle violenze di esercito e gruppi ribelli, anche sostenuti da potenze straniere, che da oltre 20 anni provocano traumi difficili da rimarginare nella Repubblica Democratica del Congo. Sono le richieste rilanciate oggi dall’incontro ‘Rd Congo, crimini di guerra e impunita’. A dieci anni dal Rapport Mapping: Quale via per la pace?‘, promosso dalla rivista dei missionari comboniani Nigrizia con la comunità congolese in Italia e ospitato dall’agenzia Dire.