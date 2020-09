VIDEO | Hashish dalla Spagna a Palermo in pacchi regalo, nove misure cautelari (Di martedì 29 settembre 2020) PALERMO – Importavano hashish dalla Spagna per il mercato di Palermo. La droga veniva spedita all’interno di pacchi regalo affidati a corrieri internazionali e destinati a nominativi di fantasia localizzati nel centro citta’, zone in cui era competente per le consegne uno dei componenti della banda che lavorava come autista e una societa’ di spedizioni estranea al traffico. I finanzieri del Comando provinciale di Palermo hanno eseguito nove misure cautelari su ordine del gip nei confronti di altrettanti indagati accusati di organizzazione e traffico di droga. Leggi su dire (Di martedì 29 settembre 2020) PALERMO – Importavano hashish dalla Spagna per il mercato di Palermo. La droga veniva spedita all’interno di pacchi regalo affidati a corrieri internazionali e destinati a nominativi di fantasia localizzati nel centro citta’, zone in cui era competente per le consegne uno dei componenti della banda che lavorava come autista e una societa’ di spedizioni estranea al traffico. I finanzieri del Comando provinciale di Palermo hanno eseguito nove misure cautelari su ordine del gip nei confronti di altrettanti indagati accusati di organizzazione e traffico di droga.

