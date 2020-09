VIDEO | Esce ‘Raccontare la politica’, intervista a Guido Moltedo (Di martedì 29 settembre 2020) ROMA – “Raccontare la politica”. È l’ultimo libro pubblicato da Ytali.com, rivista on line che si occupa di cultura, questioni internazionali e politica italiana. Il libro è frutto di una serie di conversazioni con giornalisti che seguono la politica nostrana. Un racconto a più voci, messo insieme da Matteo Angeli e Marco Michieli, per spiegare cosa è diventata, oggi, la relazione tra politica e stampa. Tra le firme del giornalismo interpellate, in un racconto corale, anche quella del direttore della Dire, Nicola Perrone, cronista politico e parlamentare di lungo corso. Leggi su dire (Di martedì 29 settembre 2020) ROMA – “Raccontare la politica”. È l’ultimo libro pubblicato da Ytali.com, rivista on line che si occupa di cultura, questioni internazionali e politica italiana. Il libro è frutto di una serie di conversazioni con giornalisti che seguono la politica nostrana. Un racconto a più voci, messo insieme da Matteo Angeli e Marco Michieli, per spiegare cosa è diventata, oggi, la relazione tra politica e stampa. Tra le firme del giornalismo interpellate, in un racconto corale, anche quella del direttore della Dire, Nicola Perrone, cronista politico e parlamentare di lungo corso.

SkyTG24 : #Roma, famiglia di cinghiali esce da condominio in via Schupfer. VIDEO - BrillaComunque : RT @RaccontiEd: Giovedì esce in libreria «Immagina di baciare Pete» di John O‘Hara e potrete trovarlo anche allo stand 156 di @InsiemeFesti… - LuRicci74 : RT @RaccontiEd: Giovedì esce in libreria «Immagina di baciare Pete» di John O‘Hara e potrete trovarlo anche allo stand 156 di @InsiemeFesti… - themusicway_mag : ELASI: esce oggi il video di “Valanghe” il singolo che anticipa l’EP di esordio “Campi Elasi” - HDblog : OPPO TV esce allo scoperto: ha una fotocamera nella cornice superiore -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Esce Achille Lauro, esce il video di “Maleducata” e sorprende ancora Sky Tg24 Antonio De Marco: 10 minuti per compiere il massacro – VIDEO

L’arresto di Antonio De Marco, l’assassino di Daniele De Santis ed Eleonora Manta: 10 minuti per compiere il massacro. Emergono dettagli sconcertanti dalla confessione di Antonio De Marco e dalla rico ...

Lecce, il video dopo l’omicidio: Antonio De Marco torna a casa dopo avere ucciso Daniele ed Eleonora

Le immagini delle telecamere di videosorveglianza mostrano il 21enne Antonio De Marco in via Fleming a Lecce mentre rientra a casa la sera del 21 settembre dopo avere ucciso il giovane arbitro Daniele ...

L’arresto di Antonio De Marco, l’assassino di Daniele De Santis ed Eleonora Manta: 10 minuti per compiere il massacro. Emergono dettagli sconcertanti dalla confessione di Antonio De Marco e dalla rico ...Le immagini delle telecamere di videosorveglianza mostrano il 21enne Antonio De Marco in via Fleming a Lecce mentre rientra a casa la sera del 21 settembre dopo avere ucciso il giovane arbitro Daniele ...