VIDEO | Durante il lockdown più bambini ricoverati per ustioni da incidenti domestici

(Di martedì 29 settembre 2020) ROMA – Durante il lockdown e’ aumentato il numero dei bambini ricoverati per ustioni a causa di incidenti domestici. A confermarlo durante un’intervista rilasciata via Skype all’agenzia Dire e’ il professor Giuseppe Giudice, direttore dell’Unita’ di Chirurgia Plastica e Centro Grandi Ustionati del Policlinico di Bari: “Il fenomeno ha riguardato non solo gli adulti, ma soprattutto i bambini. Costretti a stare al chiuso, tra quattro mura domestiche, i genitori per distrarre i piu’ piccoli si sono inventati attivita’ da fare insieme a loro. Diversi incidenti si sono verificati in cucina, con mamme e papa’ magari non proprio avvezzi ai fornelli. Sempre durante il periodo del lockdown sono aumentati anche i traumi della mano provocati dal bricolage”. Al Policlinico di Bari non sono poi mancati i pazienti ustionati colpiti anche dal Covid-19. “Fortunatamente ci eravamo attrezzati- racconta il professor Giudice- c’era una zona ‘grigia’ per pazienti di cui non si aveva certezza dell’infezione e un’altra area dedicata ai pazienti ustionati con Covid”. Curare questi pazienti e’ stato “complicato- fa sapere ancora il direttore del Centro Grandi Ustionati del Policlinico di Bari- perche’ non si trovavano nel nostro Centro, ma appunto in un reparto ad hoc per pazienti affetti da Coronavirus. Questo ha significato per noi medici andare piu’ volte al giorno nell’area Covid per assistere i nostri pazienti”.