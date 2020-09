VIDEO | Atrofia muscolare spinale | le nuove terapie per cambiare il decorso della malattia

Leggi su dire

(Di martedì 29 settembre 2020) ROMA – Un momento di svolta senza precedenti per il trattamento dei pazienti con atrofia muscolare spinale. Se fino a pochi anni fa parlare della SMA significava parlare di una malattia per cui non c’era alcuna speranza, negli ultimi anni stiamo assistendo a una vera e propria rivoluzione terapeutica che consente e consentirà, sempre di più nel prossimo futuro, di cambiare la storia clinica della patologia. Durante il webinar organizzato da FamiglieSMA, in collaborazione con l’Osservatorio Malattie Rare e con il contributo non condizionato di Novartis Gene Therapies, si è discusso proprio dello stato dell’arte e delle nuove frontiere nella diagnosi e cura della patologia. Una occasione per fare il punto sulle attuali soluzioni terapeutiche nei confronti di una patologia che rappresenta ancora oggi la prima causa genetica di morte infantile nel mondo. Si tratta infatti di una patologia neuromuscolare rara e complessa, che colpisce un neonato su diecimila nati vivi nel nostro Paese e può compromettere l’acquisizione delle capacità motorie, della respirazione e della deglutizione. La SMA, infatti, colpisce i motoneuroni, le cellule nervose che dal midollo spinale, inviano gli impulsi dal sistema nervoso centrale ai muscoli.