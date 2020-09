Viabilità Roma Regione Lazio del 29-09-2020 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 29 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 29 SETTEMBREORE 20.20 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAANCORA DISAGI PER CHI È IN VIAGGIO SULLA TANGENZIALE EST, A CAUSA DI UN INCIDENTE INFATTI IL TRAFFICO È CONGESTIONATO TRA SAN GIOVANNI E TIBURTINA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. SEMPRE A CAUSA DELL’INCIDENTE, SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RESTA CHIUSO IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO; AL MOMENTO CI SONO CODE A PARTIRE DA FIORENTINI. PASSIAMO AL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE ALL’ALTEZZA DELLA PISANA. CI SPOSTIAMO SULLA CASSIA, RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA. SEMPRE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SI STA IN CODA IN ...