Viabilità Roma Regione Lazio del 29-09-2020 ore 17 | 45

(Di martedì 29 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 29 SETTEMBREORE 17.35 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO CON IL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LAURENTINA E TUSCOLANA. IN INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E PRENESTINA. ANCORA DISAGI PER CHI PERCORRE IL TRATTO URBANO DELLA A24, A CAUSA DI UN INCIDENTE INFATTI RESTA CHIUSO IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. AL MOMENTO CI SONO CODE DA PORTONACCIO. RESTANDO SUL TRATTO URBANO, RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA FIORENTINI E IL RACCORDO IN USCITA DA. CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA, DOVE SI STA IN CODA TRA VIA DI VALLERANO E IL RACCORDO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE. FILE SULLA VIA DEL MARE TRA IL RACCORDO E VITINIA VERSO OSTIA. E SEMPRE IN DIREZIONE DI OSTIA CODE ANCHE ...