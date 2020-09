Viabilità Roma Regione Lazio del 29-09-2020 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 29 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 29 SETTEMBREORE 15.20 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA IL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E LAURENTINA. PIÙ AVANTI UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA LE USCITE CASILINA E PRENESTINA. INCIDENTE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CI SONO CODE TRA LA TANGENZIALE EST E FIORENTINI IN USCITA DA; AL MOMENTO SI CIRCOLA SOLO SULLA CORSIA CENTRALE E SULLA SORPASSO. ALTRO INCIDENTE IN VIA CASILINA, SI STA IN CODA TRA PANTANELLO E OSTERIA DELLA FONTANA NEI DUE SENSI DI MARCIA. TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA ALTA VELOCITÀFIRENZE CIRCONE RALLENTATA PER UN GUASTO A CAPENA; RITARDI FINO A ...