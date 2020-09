Viabilità Roma Regione Lazio del 29-09-2020 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 29 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 29 SETTEMBREORE 7.20 CLAUDIO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE PRENESTINA ETERAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA LO SVINCOLO PER TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO SI RALLENTA SULLA VIA PONTINA ALL’ALTEZZA DI CASTELNO IN DIREZIONEMENTRE IN VIA DI PRATICA SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DI VIA MONTE D’ORO IN DIREZIONE EUR IN VIA CASSIA RALLENTAMENTI TRA VIA TRIONFALE ED IL GRANDE RACCORDO IN DIREZIONEServizio fornito da Astral