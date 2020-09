Ventimiglia, sindaco derubato del soprabito durante la diretta tv (Di martedì 29 settembre 2020) Fabrizio Tenerelli Il sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino aveva appoggiato il soprabito su una panchina. durante la diretta con l'emittente televisiva Primocanale, si accorge che il giaccone è sparito e alla giornalista dice: "Vi mando il conto del giaccone" derubato del soprabito in diretta, durante un'intervista sull'emittente ligure Primocanale. Protagonista è il sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino, che appena tornato dalla Francia per una cerimonia religiosa, di fronte a piazza del Comune, dove lo attendeva una troupe, si è tolto lo spolverino (di colore scuro), appoggiandolo su una panchina. Si è quindi allontanato di circa tre metri ed è ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 29 settembre 2020) Fabrizio Tenerelli IldiGaetano Scullino aveva appoggiato ilsu una panchina.lacon l'emittente televisiva Primocanale, si accorge che il giaccone è sparito e alla giornalista dice: "Vi mando il conto del giaccone"delinun'intervista sull'emittente ligure Primocanale. Protagonista è ildi, Gaetano Scullino, che appena tornato dalla Francia per una cerimonia religiosa, di fronte a piazza del Comune, dove lo attendeva una troupe, si è tolto lo spolverino (di colore scuro), appoggiandolo su una panchina. Si è quindi allontanato di circa tre metri ed è ...

