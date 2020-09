Ventimiglia, il sindaco derubato in diretta tv. La battuta all’inviata: «Poi vi mando il conto» – Il video (Di martedì 29 settembre 2020) Era in diretta per un collegamento tv quando è stato improvvisamente derubato. È quanto successo al sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino mentre era collegato in diretta con un’inviata di Primocanale, dalla sua città. Intervistato dalla giornalista sui controlli nel suo Comune, Scullino non ha fatto in tempo a rispondere alla domanda che qualcuno gli ha rubato la giacca che il primo cittadino aveva solo appoggiato giusto il tempo della diretta su una panchina poco distante da lì. Il sindaco ha cercato di rimediare, allontanandosi dall’inviata, ma è stato trattenuto. «M’han portato via il giaccone», ha detto Scullino mentre cercava di spiegare cosa stava accadendo alla giornalista. «Ti ... Leggi su open.online (Di martedì 29 settembre 2020) Era inper un collegamento tv quando è stato improvvisamente. È quanto successo aldiGaetano Scullino mentre era collegato incon un’inviata di Primocanale, dalla sua città. Intervistato dalla giornalista sui controlli nel suo Comune, Scullino non ha fatto in tempo a rispondere alla domanda che qualcuno gli ha rubato la giacca che il primo cittadino aveva solo appoggiato giusto il tempo dellasu una panchina poco distante da lì. Ilha cercato di rimediare, allontanandosi dall’inviata, ma è stato trattenuto. «M’han portato via il giaccone», ha detto Scullino mentre cercava di spiegare cosa stava accadendo alla giornalista. «Ti ...

