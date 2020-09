Venessa Incontrada posa senza veli per la copertina di Vanity Fair | “Nessuno mi può giudicare”

(Di martedì 29 settembre 2020) Vanessanuda per: “Nessuno mi può giudicare” Vanessahato per ladel numero diin edicola dal 30 settembre, con un’immagine prorompente eche segna un momento importante per la carriera dell’attrice spagnola. “Nessuno mi può giudicare (nemmeno tu) recita lo strillo della cover: ed è il messaggio chevuole lanciare al pubblico, contro haters e bullismo e in favore delle bellezza delle donna. “Questaè il momento più bello degli ultimi anni“, dichiara la conduttrice alla rivista. “È il ...

Ultime Notizie dalla rete : Venessa Incontrada

Il Fatto Quotidiano

L'attrice posa nuda sulla copertina di Vanity Fair per "affrontare, capire e celebrare una nuova bellezza". Trasformando così la sua esperienza con il body shaming in un messaggio per tutte ...Le foto presenti su Dagospia.com sono state in larga parte prese da Internet,e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non av ...