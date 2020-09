“Vecchia | noiosa e indebitata” La Faz distrugge la favola della Serie A “grande industria”

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 29 settembre 2020) L’auto-narrazioneA “grande industria” che non poteva fermarsi in piena pandemia, che aumenta il suo appeal ogni giorno di più, è una. Fantasia. Almeno a leggere il durissimo articolo che l’autorevole Frankfurter Allgemeine Zeitung dedica al campionato italiano, cercando di spiegare fin dal titolo “perché resta indietro”. Un attacco diretto alla pretesa rinascita del calcio italiano, impegnato in questi ultimi tempi a rivendersi come movimento in crescita, sempre più appetibile per i diritti tv. E invece la Faz scrive che “la scorsa stagione è stata da dimenticare. Come quelle degli anni precedenti, ma peggio”. “Il fatto che la Juventus sia sempre campione, per la nona volta consecutiva, è, per così dire, solo ...