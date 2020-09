Vanity Fair Confidential: ecco di che cosa parla il nuovo numero di «Vanity Fair» (Di martedì 29 settembre 2020) «Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu» è lo slogan provocatorio usato sulla nuova copertina di «Vanity Fair» che vede una Vanessa Incontrada, completamente nuda, fare una sorta di appello a tutte le donne: «Imparate ad accettare il vostro corpo e non permettete a nessuno di giudicarvi». Leggi su vanityfair (Di martedì 29 settembre 2020) «Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu» è lo slogan provocatorio usato sulla nuova copertina di «Vanity Fair» che vede una Vanessa Incontrada, completamente nuda, fare una sorta di appello a tutte le donne: «Imparate ad accettare il vostro corpo e non permettete a nessuno di giudicarvi».

VanityFairIt : Contro haters e bullismo e in favore delle bellezza delle donna, l’attrice e conduttrice si mostra nuda sulla nostr… - radiodeejay : 'Nessuno mi può giudicare' - IlContiAndrea : #MariaDeFilippi 'Posso pensare che un giorno mi allontanerò dal video, ma non lo sogno mai. Il giorno in cui lo dov… - insopportabile : .@VaneIncontrada <3 --- «Nessuno mi può giudicare»: sulla nuova cover di «Vanity Fair» Vanessa Incontrada posa nud… - willycuba65 : RT @VanityFairIt: Contro haters e bullismo e in favore delle bellezza delle donna, l’attrice e conduttrice si mostra nuda sulla nostra cove… -