(Di martedì 29 settembre 2020) “Nessuno mi può giudicare”:Incontrada lo dice forte e chiaro,ndoveli sulla nuova cover di Vanity Fair e facendosi portavoce di una nuova bellezza, che non ha bisogno dio infingimenti, che va contro le logiche di una società dove l’apparenza sembral’unico ideale da perseguire.In un’era votata all’artificio e all’estetica patinata, l’attrice e conduttrice promuove un’immagine reale, capace di destare dal torpore che avvolge mentre ci affanniamo a cercare una perfezione di plastica. “Il mio corpo diventa un messaggio per tutte le donne (e per tutti gli uomini): dobbiamo tutti affrontare, capire e celebrare una nuova bellezza”, sostiene. Un messaggio dirompente, ...

VanityFairIt : Contro haters e bullismo e in favore delle bellezza delle donna, l’attrice e conduttrice si mostra nuda sulla nostr… - HuffPostItalia : Vanessa posa senza photoshop e filtri, gridando al mondo quanto è bello essere unici - darioderrico : RT @HuffPostItalia: Vanessa posa senza photoshop e filtri, gridando al mondo quanto è bello essere unici - sissiisissi2 : RT @VanityFairIt: Contro haters e bullismo e in favore delle bellezza delle donna, l’attrice e conduttrice si mostra nuda sulla nostra cove… - amigdala_902010 : RT @HuffPostItalia: Vanessa posa senza photoshop e filtri, gridando al mondo quanto è bello essere unici -

Ultime Notizie dalla rete : Vanessa posa

MeteoWeek

Vanessa Incontrada è nuda su Vanity Fair, è il suo punto d’arrivo, è la copertina che rappresenta per lei il momento più bello degli ultimi anni ma è anche un messaggio per tutte le donne e per tutti ...«Questa copertina è il momento più bello degli ultimi anni», racconta sul numero di Vanity Fair in edicola dal 30 settembre l’attrice e conduttrice Vanessa Incontrada che in cover si mostra completame ...