Vanessa Incontrada sulla copertina di Vanity Fair contro gli haters e il bullismo (Di martedì 29 settembre 2020) Vanessa Incontrada appare sulla copertina del settimanale “Vanity Fair” e dice: «Questa copertina è il momento più bello degli ultimi anni». «È il punto d’arrivo che vede il mio corpo diventare un messaggio per tutte le donne (e per tutti gli uomini): dobbiamo tutti affrontare, capire e celebrare una nuova bellezza». Con orgoglio e coraggio, l’Incontrada insieme a “Vanity Fair” diventa l’emblema della body positivity, movimento che mette al bando il body shaming, ovvero ogni forma di bullismo contro il corpo e le sue forme, promuovendo al contrario un’idea di bellezza più inclusiva. ... Leggi su people24.myblog (Di martedì 29 settembre 2020)apparedel settimanale “” e dice: «Questaè il momento più bello degli ultimi anni». «È il punto d’arrivo che vede il mio corpo diventare un messaggio per tutte le donne (e per tutti gli uomini): dobbiamo tutti affrontare, capire e celebrare una nuova bellezza». Con orgoglio e coraggio, l’insieme a “” diventa l’emblema della body positivity, movimento che mette al bando il body shaming, ovvero ogni forma diil corpo e le sue forme, promuovendo al contrario un’idea di bellezza più inclusiva. ...

vanessa incontrada 1

