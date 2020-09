Vanessa Incontrada si mostra così com’è, al naturale: «Nessuno ti può giudicare» (Di martedì 29 settembre 2020) Vanessa Incontrada posa con niente addosso: l’attrice spagnola icona di genuina bellezza e paladina della lotta contro il body shaming, di cui è stata vittima qualche anno fa. «Nessuno ti può giudicare», si legge sulla copertina della nota rivista che la rappresenta come mamma l’ha fatta. Vanessa Incontrada si mostra così com’è, al naturale Da anni ormai il problema del bullismo affligge la nostra società, incluse le star dello spettacolo. Bersagliate sui social se troppo in carne, se eccessivamente magre, se con troppe rughe sul viso e chi più ne ha più ne metta. Schernite pubblicamente per la loro fisicità. La stessa Incontrada anni fa fu aspramente ... Leggi su urbanpost (Di martedì 29 settembre 2020)posa con niente addosso: l’attrice spagnola icona di genuina bellezza e paladina della lotta contro il body shaming, di cui è stata vittima qualche anno fa. «ti può», si legge sulla copertina della nota rivista che la rappresenta come mamma l’ha fatta.sicosì com’è, alDa anni ormai il problema del bullismo affligge la nostra società, incluse le star dello spettacolo. Bersagliate sui social se troppo in carne, se eccessivamente magre, se con troppe rughe sul viso e chi più ne ha più ne metta. Schernite pubblicamente per la loro fisicità. La stessaanni fa fu aspramente ...

