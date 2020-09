Vanessa Incontrada senza veli in copertina: una lezione contro il bullismo (Di martedì 29 settembre 2020) Vanessa Incontrada a 41 anni ha deciso di posare in copertina nuda, trasformando il suo corpo in un messaggio per tutte le donne, ma anche per tutti gli uomini, e invita ad opporsi a ogni tipo di bullismo e a celebrare una nuova bellezza. Vanessa Incontrada ha deciso dunque di spogliarsi per dare una lezione di vita, per combattere fino in fondo gli haters e coloro che non fanno altro che lanciare ingiurie e critiche senza scopo, se non quello di insultare. L’attrice diventa così il simbolo della body positive. E a Vanity Fair che l’ha voluta in copertina senza veli, ribadisce: “Nessuno mi può giudicare“. L’Incontrada racconta nella lunga ... Leggi su dilei (Di martedì 29 settembre 2020)a 41 anni ha deciso di posare innuda, trasformando il suo corpo in un messaggio per tutte le donne, ma anche per tutti gli uomini, e invita ad opporsi a ogni tipo die a celebrare una nuova bellezza.ha deciso dunque di spogliarsi per dare unadi vita, per combattere fino in fondo gli haters e coloro che non fanno altro che lanciare ingiurie e critichescopo, se non quello di insultare. L’attrice diventa così il simbolo della body positive. E a Vanity Fair che l’ha voluta in, ribadisce: “Nessuno mi può giudicare“. L’racconta nella lunga ...

