Vanessa Incontrada senza veli contro il bullismo: "Ecco la mia risposta" Vanessa Incontrada senza veli per la copertina di Vanity Fair è il vero messaggio contro gli haters e il bullismo che in questi anni ha ricevuto. L'attrice spagnola che da molti anni è diventata una vera star anche in Italia ha fatto la sua prima copertina di nudo su Vanity Fair e lo ha fatto con uno scopo ben preciso, quello di dare un calcio una volta per tutte alle critiche e al bullismo degli hater che in questi anni l'hanno fatta soffrire. "È il punto d'arrivo che vede il mio corpo diventare un messaggio per tutte le donne (e per tutti gli uomini): dobbiamo tutti affrontare, capire ...

