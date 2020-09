Vanessa Incontrada nuda su Vanity Fair, il suo corpo diventa un messaggio per tutti (Foto) (Di martedì 29 settembre 2020) Vanessa Incontrada è nuda su Vanity Fair, è il suo punto d’arrivo, è la copertina che rappresenta per lei il momento più bello degli ultimi anni ma è anche un messaggio per tutte le donne e per tutti gli uomini (Foto). Vanessa Incontrada va oltre le semplici belle parole, va oltre un monologo e con tutta la sua forza arrivata da un percorso intenso mostra se stessa senza dovere spiegare molto. E’ la nuova bellezza che va celebrata e desidera che il suo corpo sia il vero emblema della body positivity. Contro il bullismo, contro gli haters, lei sa cosa significa stare male per le critiche, le cattiverie, i giudizi non richiesti. Coraggio e orgoglio a favore ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 29 settembre 2020)su, è il suo punto d’arrivo, è la copertina che rappresenta per lei il momento più bello degli ultimi anni ma è anche unper tutte le donne e pergli uomini ().va oltre le semplici belle parole, va oltre un monologo e con tutta la sua forza arrivata da un percorso intenso mostra se stessa senza dovere spiegare molto. E’ la nuova bellezza che va celebrata e desidera che il suosia il vero emblema della body positivity. Contro il bullismo, contro gli haters, lei sa cosa significa stare male per le critiche, le cattiverie, i giudizi non richiesti. Coraggio e orgoglio a favore ...

