Vanessa Incontrada nuda per Vanity Fair: “Nessuno mi può giudicare” (Di martedì 29 settembre 2020) Una copertina di grande impatto per un messaggio altrettanto importante: Vanessa Incontrada posa senza veli per Vanity Fair. Il titolo non lascia spazio a dubbi: “Nessuno mi può giudicare”. E’ l’approdo di una lunga battaglia che la conduttrice sta portando avanti da molto tempo. View this post on Instagram «Questa copertina è il momento più bello degli ultimi anni», racconta sul numero di Vanity Fair in edicola dal 30 settembre l’attrice e conduttrice @Vanessa Incontrada che in cover si mostra completamente nuda. «È il punto d’arrivo che vede il mio corpo diventare un messaggio per tutte le donne (e per tutti gli uomini): ... Leggi su tvzap.kataweb (Di martedì 29 settembre 2020) Una copertina di grande impatto per un messaggio altrettanto importante:posa senza veli per. Il titolo non lascia spazio a dubbi: “Nessuno mi può giudicare”. E’ l’approdo di una lunga battaglia che la conduttrice sta portando avanti da molto tempo. View this post on Instagram «Questa copertina è il momento più bello degli ultimi anni», racconta sul numero diin edicola dal 30 settembre l’attrice e conduttrice @che in cover si mostra completamente. «È il punto d’arrivo che vede il mio corpo diventare un messaggio per tutte le donne (e per tutti gli uomini): ...

VanityFairIt : «Quando vedo abbassare lo sguardo di una donna perché viene criticata per come si veste, per come si trucca, se è m… - ChinaskiStef : RT @GiovanniSalzan: Lei è Vanessa Incontrada ed è bellissima. Punto. @VanityFairIt - pintarella : una donna da copertina.... e che donna!! #incontrada @VaneIncontrada «Nessuno mi può giudicare»: sulla nuova cove… - DRepubblicait : Vanessa Incontrada nuda sulla cover di Vanity Fair: 'Nessuno mi può giudicare' [aggiornamento delle 15:09] - pastaepatane : RT @VanityFairIt: «Quando vedo abbassare lo sguardo di una donna perché viene criticata per come si veste, per come si trucca, se è magra,… -