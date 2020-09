Vanessa Incontrada nuda in copertina. La foto senza veli diventa virale (Di martedì 29 settembre 2020) «Questa copertina è il momento più bello degli ultimi anni», racconta sul numero di Vanity Fair in edicola dal 30 settembre l'attrice e conduttrice Vanessa Incontrada che in cover si mostra completamente nuda. «È il punto d'arrivo che vede il mio corpo diventare un messaggio per tutte le donne (e per tutti gli uomini): dobbiamo tutti affrontare, capire e celebrare una nuova bellezza». Con orgoglio e coraggio, l'artista insieme a Vanity Fair diventa l'emblema della body positivity, movimento che mette al bando il body shaming, ovvero ogni forma di bullismo contro il corpo e le sue forme, promuovendo al contrario un'idea di bellezza più inclusiva. «Nessuno mi può giudicare» recita lo strillo sulla cover: è il ... Leggi su iltempo (Di martedì 29 settembre 2020) «Questaè il momento più bello degli ultimi anni», racconta sul numero di Vanity Fair in edicola dal 30 settembre l'attrice e conduttriceche in cover si mostra completamente. «È il punto d'arrivo che vede il mio corpore un messaggio per tutte le donne (e per tutti gli uomini): dobbiamo tutti affrontare, capire e celebrare una nuova bellezza». Con orgoglio e coraggio, l'artista insieme a Vanity Fairl'emblema della body positivity, movimento che mette al bando il body shaming, ovvero ogni forma di bullismo contro il corpo e le sue forme, promuovendo al contrario un'idea di bellezza più inclusiva. «Nessuno mi può giudicare» recita lo strillo sulla cover: è il ...

LinoGuanciale : Dalla parte di @VaneIncontrada e di tutte le donne. La bellezza è qualcosa di più di uno stereotipo. - Corriere : Vanessa Incontrada nuda in copertina: «Nessuno mi giudichi. Il mio corpo è un messaggio» - VanityFairIt : «Quando vedo abbassare lo sguardo di una donna perché viene criticata per come si veste, per come si trucca, se è m… - 8antonio8989 : Certo che se elogiate Vanessa Incontrada e poi denigrate le donne più magre, non avete capito niente della copertin… - CHVNELXII : RT @doveholatesta: Da un lato Vanity Fair e Vanessa Incontrada che spingono le donne ad accettarsi per come sono, dall'altro Maria Monsé ch… -