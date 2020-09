Vanessa Incontrada nuda contro gli haters sulla copertina di Vanity Fair: "Nessuno mi può giudicare" (Di martedì 29 settembre 2020) Vanessa Incontrada si mostra nuda e senza filtri sulla nuova copertina di Vanity Fair per lanciare un chiaro messaggio di body positivity a tutte le donne ma anche agli haters. Vanessa Incontrada è stata immortalata nuda e senza filtri sulla copertina di Vanity Fair, un messaggio chiaro contro gli haters , un corpo che si fa messaggio ed emblema della body positivity. Sarà in edicola a partire da domani quella copertina che Vanessa Incontrada ha definito "il momento più bello degli ultimi anni ... Il punto d'arrivo che vede il mio ... Leggi su movieplayer (Di martedì 29 settembre 2020)si mostrae senza filtrinuovadiper lanciare un chiaro messaggio di body positivity a tutte le donne ma anche agliè stata immortalatae senza filtridi, un messaggio chiarogli, un corpo che si fa messaggio ed emblema della body positivity. Sarà in edicola a partire da domani quellacheha definito "il momento più bello degli ultimi anni ... Il punto d'arrivo che vede il mio ...

