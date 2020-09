Vanessa Incontrada in posa per Vanity Fair contro il bullismo (Di martedì 29 settembre 2020) La conduttrice Vanessa Incontrada è apparsa sulla copertina del settimanale “Vanity Fair” e dichiara: «Questa copertina è il momento più bello degli ultimi anni». «È il punto d’arrivo che vede il mio corpo diventare un messaggio per tutte le donne (e per tutti gli uomini): dobbiamo tutti affrontare, capire e celebrare una nuova bellezza». Con orgoglio e coraggio, l’Incontrada insieme a “Vanity Fair” diventa l’emblema della body positivity, movimento che mette al bando il body shaming, ovvero ogni forma di bullismo contro il corpo e le sue forme, promuovendo al contrario un’idea di bellezza più inclusiva. “Nessuno mi ... Leggi su musicaetesti.myblog (Di martedì 29 settembre 2020) La conduttriceè apparsa sulla copertina del settimanale “” e dichiara: «Questa copertina è il momento più bello degli ultimi anni». «È il punto d’arrivo che vede il mio corpo diventare un messaggio per tutte le donne (e per tutti gli uomini): dobbiamo tutti affrontare, capire e celebrare una nuova bellezza». Con orgoglio e coraggio, l’insieme a “” diventa l’emblema della body positivity, movimento che mette al bando il body shaming, ovvero ogni forma diil corpo e le sue forme, promuovendo al contrario un’idea di bellezza più inclusiva. “Nessuno mi ...

VanityFairIt : «Quando vedo abbassare lo sguardo di una donna perché viene criticata per come si veste, per come si trucca, se è m… - radiodeejay : 'Nessuno mi può giudicare' - HuffPostItalia : 'Nessuno ci può giudicare': il monologo di Vanessa Incontrada è un inno per tutte le donne - sissio78 : @VanityFairIt Grande Vanessa Incontrada. Ha una bellezza, una bravura nel condurre e recitare e una femminilità che… - Co64115256 : RT @perchetendenza: 'Vanessa Incontrada': Per essere apparsa nuda sulla copertina del numero di domani di @VanityFairIt -