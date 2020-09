Van Damme annuncia il ritorno della leucemia: 'non ci sono più cure" (Di martedì 29 settembre 2020) Questa è una di quelle notizie che spiazza il mondo dello sport e non solo, infatti il portiere Miguel Van Damme ha annunciato in maniera diretta quanto atroce il ritorno della malattia che già lo ... Leggi su globalist (Di martedì 29 settembre 2020) Questa è una di quelle notizie che spiazza il mondo dello sport e non solo, infatti il portiere Miguel Vanhato in maniera diretta quanto atroce ilmalattia che già lo ...

