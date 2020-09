Vairano Patenora, appalto contestato dall’Anac. Ma il Tar dà ragione al Comune (Di martedì 29 settembre 2020) “Il Tribunale amministrativo di Napoli con sentenza n. 3916/2020 ha bocciato la richiesta dell’Autorità di bloccare una procedura di gara del Comune di Vairano Patenora. in provincia di Caserta, per l’efficientamento della pubblica illuminazione”. A darne notizia è l’Asmel (Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali) in una nota dalla quale si apprende che “la controversia è sorta, nel gennaio scorso, a seguito di un Parere dell’Anticorruzione che contestava gravi violazioni al Codice degli Appalti riscontrate nella procedura e invitava l’Ente ad adeguarsi. Il rifiuto è stato netto e deciso e ciò – continua il comunicato – ha comportato l’immediato ricorso al Tar da parte dell’Autorità, ... Leggi su ildenaro (Di martedì 29 settembre 2020) “Il Tribunale amministrativo di Napoli con sentenza n. 3916/2020 ha bocciato la richiesta dell’Autorità di bloccare una procedura di gara deldi. in provincia di Caserta, per l’efficientamento della pubblica illuminazione”. A darne notizia è l’Asmel (Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali) in una nota dalla quale si apprende che “la controversia è sorta, nel gennaio scorso, a seguito di un Parere dell’Anticorruzione che contestava gravi violazioni al Codice degli Appalti riscontrate nella procedura e invitava l’Ente ad adeguarsi. Il rifiuto è stato netto e deciso e ciò – continua il comunicato – ha comportato l’immediato ricorso al Tar da parte dell’Autorità, ...

“Il Tribunale amministrativo di Napoli con sentenza n. 3916/2020 ha bocciato la richiesta dell’Autorità di bloccare una procedura di gara del Comune di Vairano Patenora. in provincia di Caserta, per l ...

