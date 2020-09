"Vai a cercarti un lavoro, come li paghi i mutui?". Peter Gomez mai visto prima: brutalizza Matteo Renzi | Video (Di martedì 29 settembre 2020) Il solitamente mite Peter Gomez si scaglia con inconsueta veemenza contro Matteo Renzi, uno dei "nemici maximi" del Fatto Quotidiano di Marco Travaglio, di cui Gomez dirige il sito. Siamo a Tagadà, il programma di Tiziana Panella su La7, e Gomez non usa mezzi termini parlando del leader di Italia Viva: "Dopo le ultime regionali la sua stagione politica è finita, dovrà cercarsi un altro lavoro. Non riesce a fare più conferenze per il mondo ma ha tanti mutui da pagare", picchia durissimo. Chiaro il doppio riferimento: il primo al disastroso risultato di Italia Viva all'ultima tornata elettorale, celebrato dal partitino come un successo. Il secondo al ruolo di confeRenziere che ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 29 settembre 2020) Il solitamente mitesi scaglia con inconsueta veemenza contro, uno dei "nemici maximi" del Fatto Quotidiano di Marco Travaglio, di cuidirige il sito. Siamo a Tagadà, il programma di Tiziana Panella su La7, enon usa mezzi termini parlando del leader di Italia Viva: "Dopo le ultime regionali la sua stagione politica è finita, dovrà cercarsi un altro. Non riesce a fare più conferenze per il mondo ma ha tantida pagare", picchia durissimo. Chiaro il doppio riferimento: il primo al disastroso risultato di Italia Viva all'ultima tornata elettorale, celebrato dal partitinoun successo. Il secondo al ruolo di confeere che ...

