Vaccino antinfluenzale, Gallera: "Obiettivo è coprire fasce a rischio. Libero mercato? Non ci possiamo occupare del cittadino ordinario" (Di martedì 29 settembre 2020) "Il nostro obiettivo è vaccinare le categorie a rischio, definite dal ministero della Salute", così l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, a margine del convegno 'Covid-19, il virus ignorante', organizzato organizzato dalla Fondazione The Bridge in collaborazione con la Regione. Sul tema del Libero mercato, cioè del Vaccino distribuito per esempio tramite farmacie, l'assessore è stato chiaro: "È un tema di cui si deve occupare il Governo in una strategia nazionale. Noi non possiamo farci carico del cittadino ordinario". Gallera ha quindi ricordato che le vaccinazioni partiranno a metà ottobre e che il piano delle Ats ...

