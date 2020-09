Usura e Covid: Campania e Veneto prime per richieste di aiuto (Di martedì 29 settembre 2020) La Campania e il Veneto sono le regioni dove nel 2020 sono pervenute più richieste di aiuto da parte delle vittime di Usura. È quanto emerge dalla relazione annuale 2020, presentata dal Commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiUsura, che quest’anno ha esaminato il fenomeno anche alla luce degli effetti della crisi dovuta al Covid.Finora il Comitato di solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’Usura ha esaminato dall’inizio dell’anno 1.584 posizioni e deliberata la concessione di 18 milioni e 600mila euro tra elargizioni (oltre 15 milioni) e mutui (oltre 3 milioni).Nel 2020 le richieste di aiuto arrivate al Comitato da ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 29 settembre 2020) Lae ilsono le regioni dove nel 2020 sono pervenute piùdida parte delle vittime di. È quanto emerge dalla relazione annuale 2020, presentata dal Commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket e anti, che quest’anno ha esaminato il fenomeno anche alla luce degli effetti della crisi dovuta al.Finora il Comitato di solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’ha esaminato dall’inizio dell’anno 1.584 posizioni e deliberata la concessione di 18 milioni e 600mila euro tra elargizioni (oltre 15 milioni) e mutui (oltre 3 milioni).Nel 2020 lediarrivate al Comitato da ...

Radio1Rai : ???@PorzioAnnapaola commissario straordinario #antiracket #antiusura @Viminale a @chegiornoRadio1: 'La criminalità o… - mariodalnegro : RT @HuffPostItalia: Usura e Covid: Campania e Veneto prime per richieste di aiuto - HuffPostItalia : Usura e Covid: Campania e Veneto prime per richieste di aiuto - GiDiFenza : RT @corrmezzogiorno: #Napoli Covid e camorra, Campania in testa per vittime usura - corrmezzogiorno : #Napoli Covid e camorra, Campania in testa per vittime usura -

Ultime Notizie dalla rete : Usura Covid Usura e Covid, Campania-Veneto prime per richieste di aiuto Agenzia ANSA Coldiretti: La camorra controlla 5 mila ristoranti e bar. E con l’emergenza Covid dilaga il rischio usura

La malavita è arrivata a controllare cinquemila locali tra ristoranti, pizzerie e bar mentre l’agroalimentare è divenuto una delle aree prioritarie di investimento della criminalità che ne comprende l ...

Usura e Covid: Campania e Veneto prime per richieste di aiuto

Secondo la relazione annuale del 2020, il 77% dei benefici elargiti sono per le vittime del settore del commercio ...

La malavita è arrivata a controllare cinquemila locali tra ristoranti, pizzerie e bar mentre l’agroalimentare è divenuto una delle aree prioritarie di investimento della criminalità che ne comprende l ...Secondo la relazione annuale del 2020, il 77% dei benefici elargiti sono per le vittime del settore del commercio ...