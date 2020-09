Usare la mascherina e «respirare la propria anidride carbonica» non provoca il cancro (Di martedì 29 settembre 2020) Martedì 29 settembre 2020 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via Facebook che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un post pubblicato il 24 settembre 2020 sul social network. Il post oggetto della nostra verifica contiene una fotografia di Otto Heinrich Warburg – medico tedesco premio Nobel nel 1931 per i suoi studi sulla biochimica della respirazione cellulare – e un testo che recita: «La mascherina. respirare la propria anidride carbonica per più di due ore, fa aumentare l’acidità del corpo. Otto Heinrich Warburg premio Nobel per la medicina nel 1931: “La causa primaria del cancro è l’acidità”». Si tratta di una notizia falsa e potenzialmente pericolosa vista ... Leggi su facta.news (Di martedì 29 settembre 2020) Martedì 29 settembre 2020 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via Facebook che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un post pubblicato il 24 settembre 2020 sul social network. Il post oggetto della nostra verifica contiene una fotografia di Otto Heinrich Warburg – medico tedesco premio Nobel nel 1931 per i suoi studi sulla biochimica della respirazione cellulare – e un testo che recita: «Lalaper più di due ore, fa aumentare l’acidità del corpo. Otto Heinrich Warburg premio Nobel per la medicina nel 1931: “La causa primaria delè l’acidità”». Si tratta di una notizia falsa e potenzialmente pericolosa vista ...

giuseppeargent3 : @matteosalvinimi Coronavirus. L'ordinanza del Governatore Musmeci sulle mascherine ha delle lacune.Congiunti posson… - giuseppeargent3 : Coronavirus. L'ordinanza del Governatore Musmeci sulle mascherine ha delle lacune. Coniugi o congiunti possono non… - giuseppeargent3 : @nellomusmeci Caro Governatore l'ordinanza sulla mascherina ha delle lacune. Coniugi o congiunti possono non usare… - Maurosennal : @saponetta15 Chiedi scusa, ma era proprio l'unico modo per invitare i giovani ad usare la mascherina? Non si poteva… - brongosalvatore : RT @danmatt65: Poi possiamo parlare di chi prende una paga da fame, indica l'obbligo di usare bene la #mascherina e le prende pure. O no? C… -