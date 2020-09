Usa: scopre il tradimento della moglie, uccide il suo amante e poi la costringe a decapitarlo (Di martedì 29 settembre 2020) Una crudele violenza caratterizza questo omicidio. Un uomo ha scoperto che la moglie lo tradiva con un collega: a quel punto ha prima ucciso l’amante e poi ha costretto la donna a decapitare il defunto. Così Armando Barron, 30 anni, lo scorso venerdì 25 settembre è finito in carcere con l’accusa di violenza domestica e omicidio. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo ha ucciso il venticinquenne Jonathan Amerault, amante di sua moglie. Il corpo della vittima è stato rinvenuto nei boschi del New Hampshire il 22 settembre. Barron avrebbe sparato al suo rivale in amore, un collega della moglie Britany. A sua volta la donna, 31 anni, è stata arrestata e accusata di aver falsificato prove fisiche in merito alla ... Leggi su tpi (Di martedì 29 settembre 2020) Una crudele violenza caratterizza questo omicidio. Un uomo ha scoperto che lalo tradiva con un collega: a quel punto ha prima ucciso l’e poi ha costretto la donna a decapitare il defunto. Così Armando Barron, 30 anni, lo scorso venerdì 25 settembre è finito in carcere con l’accusa di violenza domestica e omicidio. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo ha ucciso il venticinquenne Jonathan Amerault,di sua. Il corpovittima è stato rinvenuto nei boschi del New Hampshire il 22 settembre. Barron avrebbe sparato al suo rivale in amore, un collegaBritany. A sua volta la donna, 31 anni, è stata arrestata e accusata di aver falsificato prove fisiche in merito alla ...

