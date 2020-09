USA | consumatori più ottimisti sull’economia

(Di martedì 29 settembre 2020) (Teleborsa) – Migliora la fiducia deiamericani a settembre. Il sondaggio del Conference Board degli Stati Uniti sul sentiment deiha segnalato un rialzo a 101,8 punti rispetto agli 86,3 punti del mese di agosto (rivisti da un preliminare 84,8). Il dato è inferiore alle aspettative degli analisti che erano per un indice a 89,2. Il sondaggio sulla fiducia deiè basato su un campione rappresentativo di 5.000 famiglie americane ed è condotto per il Conference Board dal NFO WorldGroup. Nello stesso periodo l’indice sulla situazione presente è cresciuta a 98,5 punti da 85,8 precedente, mentre l’indice sulle attese è salito a 104 punti da 86,6 punti. (Foto: Dimitris Vetsikas / Pixabay)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 29 set - A settembre, gli statunitensi si sono dimostrati piu' ottimisti sull'economia rispetto al mese precedente, battendo le attese degli esperti e salend ...La Borsa di New York ha aperto la seduta sostanzialmente piatta nel giorno del primo dibattito televisivo tra i candidati alla presidenza Usa Joe Biden e Donald Trump.