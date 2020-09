Usa 2020, verso il primo dibattito tv tra Biden e Trump: dalla preparazione dei candidati ai temi, ecco cosa aspettarci dal confronto (Di martedì 29 settembre 2020) La mezz’ora forse più importante di tutta la campagna elettorale. È la prima mezz’ora del primo dibattito presidenziale, che si terrà stasera a Cleveland, Ohio, moderato da Chris Wallace di Fox News. È in quella mezz’ora che Joe Biden dovrà mostrare agli americani di essere in grado di guidare il Paese. È nella stessa mezz’ora che Donald Trump dovrà dimostrare, anche agli americani che non lo amano e non lo hanno mai amato, che lui è comunque la scelta meno rischiosa, quella che evita agli Stati Uniti pericolosi salti nel buio. L’importanza dei dibattiti nella storia presidenziale – I dibattiti presidenziali in TV, nonostante critiche e frequenti appelli ad aggiornarli, restano un appuntamento importante di ogni campagna ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 settembre 2020) La mezz’ora forse più importante di tutta la campagna elettorale. È la prima mezz’ora delpresidenziale, che si terrà stasera a Cleveland, Ohio, moderato da Chris Wallace di Fox News. È in quella mezz’ora che Joedovrà mostrare agli americani di essere in grado di guidare il Paese. È nella stessa mezz’ora che Donalddovrà dimostrare, anche agli americani che non lo amano e non lo hanno mai amato, che lui è comunque la scelta meno rischiosa, quella che evita agli Stati Uniti pericolosi salti nel buio. L’importanza dei dibattiti nella storia presidenziale – I dibattiti presidenziali in TV, nonostante critiche e frequenti appelli ad aggiornarli, restano un appuntamento importante di ogni campagna ...

