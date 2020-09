Usa 2020, tutte le regole del primo dibattito tv tra Trump e Biden (Di martedì 29 settembre 2020) Usa 2020, le regole del dibattito tv tra Trump e Biden È (quasi) tutto pronto per l’attesissimo dibattito tv tra Donald Trump e Joe Biden. Nella notte italiana di martedì 29 settembre nella lontana Case Western Reserve University di Cleveland, in Ohio, si terrà il primo dei tre faccia a faccia tra il presidente in carica e lo sfidante democratico. Considerato l’appuntamento più importante della campagna elettorale, il dibattito televisivo in programma questa notte arriva in un momento particolare per Trump colpito proprio ieri dallo scoop del New York Times sulle tasse. A moderare il “Superbowl della politica” americana sarà il conduttore di Fox ... Leggi su tpi (Di martedì 29 settembre 2020) Usa, ledeltv traÈ (quasi) tutto pronto per l’attesissimotv tra Donalde Joe. Nella notte italiana di martedì 29 settembre nella lontana Case Western Reserve University di Cleveland, in Ohio, si terrà ildei tre faccia a faccia tra il presidente in carica e lo sfidante democratico. Considerato l’appuntamento più importante della campagna elettorale, iltelevisivo in programma questa notte arriva in un momento particolare percolpito proprio ieri dallo scoop del New York Times sulle tasse. A moderare il “Superbowl della politica” americana sarà il conduttore di Fox ...

