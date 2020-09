USA 2020: confronto tv Trump – Biden in diretta (anche in Italia) (Di martedì 29 settembre 2020) Trump e Biden alla prova del dibattito televisivo: tutto pronto per il primo faccia a faccia televisivo tra i principali candidati delle Presidenziali USA 2020 in programma per oggi, martedì 29 settembre, e già attesissimo. A rendere ancora più interessante uno dei momenti clou della campagna elettorale c’è senza dubbio la bufera che si è scatenata su Trump grazie allo scoop del New York Times che documenterebbe 10 anni di tasse evase per il Presidente in carica. E si sa che in USA con le tasse non si scherza. In questo clima già piuttosto rovente perTrump cade quindi il primo dei tre dibattiti programmati tra lui e il rivale democratico, al momento in testa ai sondaggi elettorali, ma sul filo del rasoio per quel che riguarda i numeri che davvero contano, ... Leggi su blogo (Di martedì 29 settembre 2020)alla prova del dibattito televisivo: tutto pronto per il primo faccia a faccia televisivo tra i principali candidati delle Presidenziali USAin programma per oggi, martedì 29 settembre, e già attesissimo. A rendere ancora più interessante uno dei momenti clou della campagna elettorale c’è senza dubbio la bufera che si è scatenata sugrazie allo scoop del New York Times che documenterebbe 10 anni di tasse evase per il Presidente in carica. E si sa che in USA con le tasse non si scherza. In questo clima già piuttosto rovente percade quindi il primo dei tre dibattiti programmati tra lui e il rivale democratico, al momento in testa ai sondaggi elettorali, ma sul filo del rasoio per quel che riguarda i numeri che davvero contano, ...

Corriere : Trump e le tasse: dedotti anche 75mila dollari per il parrucchiere - ilpost : #FredPerry è storicamente associata alle sottoculture britanniche e alla sinistra. Ma negli Stati Uniti un gruppo n… - SkyTG24 : Usa, il New York Times: 'Trump non ha pagato le tasse per 10 anni' - celati_andrea : Usa, Trump nomina Barrett alla Corte Suprema al posto di Ginsburg. Biden: 'Voto spetta al prossimo Congresso'… - spacciozucchine : 2020 e ancora si usa l’omosessualità come insulto -

Ultime Notizie dalla rete : USA 2020 Usa 2020: sprint finale, dai dibattiti all'Election day Agenzia ANSA accedi a sky go

Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria, Assistenza e Contatti. Tutti i marchi Sk ...

Olbia, scopre ragazzini nel suo casolare e usa piede di porco: denunciato

Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria, Assistenza e Contatti. Tutti i marchi Sk ...

Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : USA 2020