Uomo ucciso a coltellate, ferita la compagna. Fermato un 43enne amico della coppia (Di martedì 29 settembre 2020) Omicidio choc a Prato , in via Firenze, dove un Uomo di 44 anni, Mirko Congera , è stato ucciso a coltellate mentre la sua compagna, Daniela Gioitta , è rimasta ferita. La donna ha dato l'allarme ... Leggi su leggo (Di martedì 29 settembre 2020) Omicidio choc a Prato , in via Firenze, dove undi 44 anni, Mirko Congera , è statomentre la sua, Daniela Gioitta , è rimasta. La donna ha dato l'allarme ...

