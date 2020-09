Uomo divorato da uno squalo prova ad ucciderlo con un coltello, la FOTO virale (Di martedì 29 settembre 2020) È virale la FOTO di un Uomo dentro la pancia di uno squalo intento ad accoltellarlo per salvarsi la pelle ed uscirne vivo. Si tratta di un falso ma lo scatto impazza La FOTO descrive la seguente scena: un Uomo è divorato da uno squalo gigante ma riesce a tirare fuori il braccio tatuato dalle … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 29 settembre 2020) Èladi undentro la pancia di unointento ad accoltellarlo per salvarsi la pelle ed uscirne vivo. Si tratta di un falso ma lo scatto impazza Ladescrive la seguente scena: unda unogigante ma riesce a tirare fuori il braccio tatuato dalle … L'articolo proviene da YesLife.it.

keenaroma : @guglielmotim Che Dzeko sia un campione non c'è alcun dubbio ma non aver battuto una Juve così in difficoltà e sott… - LucchiCristiano : @Angelredblack1 @acmilan 25 minuti possesso 2% I supplementari erano giusti Si é divorato un gol, il tipo, clamoros… -

Ultime Notizie dalla rete : Uomo divorato Uomo mangiato da coccodrillo: la storia è incredibile Puglia 24 NEWS Coccodrillo divora per intero un cane: paura per i bambini della zona

Un coccodrillo ha divorato per intero un cane: accade in Australia, nel Queensland, dove la popolazione inizia ad avere paura per l'incolumità dei bambini ...

Incendia la riserva di Ciminna, arrestato dai carabinieri un uomo di 61 anni

I carabinieri hanno arrestato un uomo accusato di avere dato fuoco ad un bosco. L’incendiario è stato sorpreso in flagranza accusato di avere dato fuoco alla riserva naturale orientata “Serre di Cimin ...

Un coccodrillo ha divorato per intero un cane: accade in Australia, nel Queensland, dove la popolazione inizia ad avere paura per l'incolumità dei bambini ...I carabinieri hanno arrestato un uomo accusato di avere dato fuoco ad un bosco. L’incendiario è stato sorpreso in flagranza accusato di avere dato fuoco alla riserva naturale orientata “Serre di Cimin ...