Un’ameba gli mangia il cervello: muore bimbo di 6 anni, è allarme (Di martedì 29 settembre 2020) Un bimbo di 6 anni cade vittima di un’ameba che gli “mangia il cervello”. Non si tratta di un caso isolato, in diverse città scatta l’allarme Josiah McIntyre, un bambino di soli 6 anni, è deceduto lo scorso 8 settembre a causa di un’infezione cerebrale: la causa della morte è un’ameba “mangia cervello“, con cui … L'articolo Un’ameba gli mangia il cervello: muore bimbo di 6 anni, è allarme proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 29 settembre 2020) Undi 6cade vittima di un’ameba che gli “il”. Non si tratta di un caso isolato, in diverse città scatta l’Josiah McIntyre, un bambino di soli 6, è deceduto lo scorso 8 settembre a causa di un’infezione cerebrale: la causa della morte è un’ameba ““, con cui … L'articolo Un’ameba gliildi 6, èproviene da YesLife.it.

unreal_antonio : #GFVIP Fanceska già sapeva che Tommaso non sarebbe uscito, e che sarebbe andato dal tugurio, mentre tutti gli altri… - unreal_antonio : #GFVIP Fanceska già sapeva che Tommaso non sarebbe uscito, e che sarebbe andato dal tugurio, mentre tutti gli altri… - VoGuE1322 : Sto Zolletta ha stancato...un ameba utile a niente e anche ignorante dato che non capisce neanche cosa gli dicono #GFVIP - ScarpaRoberta : @risollevarsi A lui come a tutti gli altri ha dato fastidio la motivazione stupida e senza senso ed hanno iniziato… - e_falce : @PaolaTavernaM5S mah, non sarei cosi pessimista,avevo previsto ben peggio di una media generale dell'8,06%. D'altro… -

Ultime Notizie dalla rete : Un’ameba gli Texas, ameba mangia-cervello nella rete idrica: in 120 mila senza acqua Corriere della Sera