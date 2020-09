Una vita anticipazioni: Cinta scopre di Angelines ma non sa nulla del grande segreto di Emilio (Di martedì 29 settembre 2020) Tante belle notizie per gli abitanti di Acacias 38: Lolita è in dolce attesa e può festeggiare visto che ha recuperato la sua adorata bottega. E anche per Liberto sembrano arrivare ottime notizie. E poi ci sono gli investimenti fatti grazie a Ramon che potrebbero risollevare le sorti di molti abitanti di Acacias 38! Ma che cosa succederà nella puntata di Una vita di domani 30 settembre 2020? Lo scopriamo con le ultime notizie in arrivo dalla Spagna. Domani in onda la seconda parte dell’episodio 1055 di Acacias 38. Cinta continua a credere che Emilio le stia nascondendo qualcosa ma il giovane per il momento preferisce non dirle nulla dell’accordo che ha con Ledesma e non le parola del suo passato. Emilio e sua madre conservano un segreto che è ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 29 settembre 2020) Tante belle notizie per gli abitanti di Acacias 38: Lolita è in dolce attesa e può festeggiare visto che ha recuperato la sua adorata bottega. E anche per Liberto sembrano arrivare ottime notizie. E poi ci sono gli investimenti fatti grazie a Ramon che potrebbero risollevare le sorti di molti abitanti di Acacias 38! Ma che cosa succederà nella puntata di Unadi domani 30 settembre 2020? Lo scopriamo con le ultime notizie in arrivo dalla Spagna. Domani in onda la seconda parte dell’episodio 1055 di Acacias 38.continua a credere chele stia nascondendo qualcosa ma il giovane per il momento preferisce non dirledell’accordo che ha con Ledesma e non le parola del suo passato.e sua madre conservano unche è ...

GiuseppeConteIT : La morte del sottufficiale della @guardiacostiera Aurelio Visalli, che per salvare una giovane vita ha sacrificato… - davidealgebris : 2 anni fa la Casta di 300 Scappati di casa iniziava a fare una vita a M5 Stelle, loro famigliari e amici. Per se s… - matteosalvinimi : Onore ad Aurelio, che ha sacrificato la sua vita per salvarne altre. Una preghiera e un pensiero per la sua famigli… - faber_samir : RT @DavLucia: Buongiorno alle cose preziose della vita Il nascere del sole il sorriso di un bambino un abbraccio che ti avvolge Buongiorn… - ciccio_76_ : RT @FabianaLudovica: Se avete una vita che non sentite vostra non date la colpa agli altri, andate contro corrente, cambiate, rischiate. No… -