UN POSTO AL SOLE, anticipazioni dal 5 al 9 ottobre 2020

anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 5 a venerdì 9 ottobre 2020:

Renato è in ansia per Niko, che sembra sempre più depresso e apatico. Jimmy ha dei problemi con alcuni bulli. Al Vulcano, le scintille tra Patrizio, Alex e Samuel diventano sempre più incandescenti. Deciso a capire cosa stia succedendo a Cotugno, Guido è a un passo dalla verità! Niko è sempre più preso da se stesso e dalla propria crisi. Angela scopre che Jimmy sta vivendo un dramma segreto: è stato preso di mira dai bulli. Alex e Samuel si ribellano al dispotismo di Patrizio, ma ciò avrà conseguenze anche per loro.

