Un posto al sole, anticipazioni 1° ottobre: la pericolosa decisione di Giulia

Un posto al sole accenderà nuovamente i riflettori sulla story-line delle truffe amorose che vede protagonista Giulia. Le anticipazioni relative alla puntata in onda venerdì 1° ottobre, rivelano che la Poggi cambierà idea circa le indagini in corso su Marco Modica e si recherà dall'ispettore Torre per sapere a che punto sono le investigazioni. Il poliziotto le darà una risposta che la lascerà interdetta e la spingerà a prendere una decisione che potrebbe rivelarsi molto pericolosa. Nel frattempo, Susanna tornerà allo studio Navarra e ciò creerà inevitabilmente tensioni con Niko. Infine, Marina accetterà la proposta di nozze di Fabrizio.

