Un libro di storia per salvare l’Umanità (Di martedì 29 settembre 2020) Di Gaia Criscuolo “Chi non legge, a 70 anni avrà vissuto una sola vita: la propria. Chi legge avrà vissuto 5.000 anni: c’era quando Caino uccise Abele, quando Renzo sposò Lucia, quando Leopardi ammirava l’infinito… Perché la lettura è un’immortalità all’indietro”. Le parole di Umberto Eco ci fanno comprendere quanto leggere sia importante per approfondire argomenti accattivanti, vivere avventure immaginabili; leggere ci aiuta a vivere mille vite in più, perché la lettura “è un’immortalità all’indietro”. Immaginiamo di vivere una catastrofe immane che colpisca i libri dell’intera umanità: non ci sarebbe più traccia di questi ultimi e sarebbe perfino cancellato negli uomini il ricordo individuale e collettivo. Un intero ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 29 settembre 2020) Di Gaia Criscuolo “Chi non legge, a 70 anni avrà vissuto una sola vita: la propria. Chi legge avrà vissuto 5.000 anni: c’era quando Caino uccise Abele, quando Renzo sposò Lucia, quando Leopardi ammirava l’infinito… Perché la lettura è un’immortalità all’indietro”. Le parole di Umberto Eco ci fanno comprendere quanto leggere sia importante per approfondire argomenti accattivanti, vivere avventure immaginabili; leggere ci aiuta a vivere mille vite in più, perché la lettura “è un’immortalità all’indietro”. Immaginiamo di vivere una catastrofe immane che colpisca i libri dell’intera umanità: non ci sarebbe più traccia di questi ultimi e sarebbe perfino cancellato negli uomini il ricordo individuale e collettivo. Un intero ...

Radio3tweet : Una vita fatta di misticanza e cicoria, plasmata da stupore, dolore e meraviglia, raccontata fino in fondo per poi… - NetflixIT : In un libro trovi qualcosa di più di una storia, proprio come è successo ad Assane. Lupin, una serie originale Netf… - ziliobrand : La #storia della divisione e #riunificazionetedesca attraverso i luoghi di #Berlino su cui la #Guerrafredda ha lasc… - SayzSaiz : RT @DiariBordo: Nomadland, il romanzo di Jessica Bruder che racconta la storia vera dell'esercito dei senza fissa dimora che vagano ogni gi… - SayzSaiz : RT @DiariBordo: ?? Grand Hotel Europa @Nutrimenti Episodio 1. 'La storia d'amore con Clio' Scoprite insieme a Ilja Leonard Pfeijffer le st… -

Ultime Notizie dalla rete : libro storia "Storia e storie della Grande Guerra", a Lecce la presentazione del libro Corriere Salentino Milano AutoClassica: si riparte dalla passione

Si è concluso alla Fiera Milano (Rho) il primo appuntamento europeo post lockdown con tutto il meglio dell'automobilismo classico e spotivo.

Alla scoperta della storia con gli amici... dell’orso. Il programma

Associazione in campo con storici ed esperti per una giornata speciale. Continuano le attività promosse dal gruppo "Incontreremo l’orso prima o poi" ...

Si è concluso alla Fiera Milano (Rho) il primo appuntamento europeo post lockdown con tutto il meglio dell'automobilismo classico e spotivo.Associazione in campo con storici ed esperti per una giornata speciale. Continuano le attività promosse dal gruppo "Incontreremo l’orso prima o poi" ...