Un libro da salvare: Oriana Fallaci "Lettera ad un bambino mai nato" (Di martedì 29 settembre 2020) La Fallaci ci presenta una donna che nel dialogare con il figlio cerca una risposta subito, se accettare questo figlio con tutte le sue conseguenze e l'impegno futuro. Di Giovanni Terranova La passione per la conoscenza, porta a volte a focalizzare il nostro sguardo su un nome, una frase un disegno o altro, da questi ne scaturisce una ricerca tra biblioteche ed archivi, un viaggio che ci conduce a leggere e consultare fogli ingialliti o sgualciti dal tempo. Questa passione e lo stimolo per gli studi classici, portarono il Petrarca alla scoperta della" Naturalis Historia" di Plinio il Vecchio, il quale a sua volta per questa sua passione nel 79 d. C., nell'eruzione del Vesuvio perse la vita. In Italia vi sono in commercio migliaia di libri e tanti altri ne vengono pubblicati ogni anno. Entrare in una biblioteca a volte crea stupore; quale ...

