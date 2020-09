Un fiore per Rosaria e Donatella 45 anni dopo il massacro del Circeo (Di martedì 29 settembre 2020) "Era nella bara, vestita di bianco e aveva una lacrima, proprio sotto l'occhio destro". Quando lo racconta Letizia Lopez, sorella di Rosaria, si tocca il volto, indica un punto impreciso tra le labbra ... Leggi su globalist (Di martedì 29 settembre 2020) "Era nella bara, vestita di bianco e aveva una lacrima, proprio sotto l'occhio destro". Quando lo racconta Letizia Lopez, sorella di, si tocca il volto, indica un punto impreciso tra le labbra ...

NetflixIT : Questo è Claudio Fiorenzi ?? ?? E questi siamo noi che scopriamo che Fiore sta per Claudio Fiorenzi. ?? - emergenzavvf : Prosegue da tre giorni l’intervento dei #vigilidelfuoco per l’#incendio in una discarica all’aperto a San Giovanni… - AuroDisangelis : RT @ValeriaParrell2: 77 anni fa #Napoli era impegnata in una battaglia che ci riguarda tutti. Proprio oggi, proprio tutti: le quattro giorn… - AleStacco76 : @RisorgINT Ieri sera mi sono rivisto la partita, Barella e Brozovic nettamente peggiori, ma non ho capito se per co… - Antonio1457 : RT @ValeriaParrell2: 77 anni fa #Napoli era impegnata in una battaglia che ci riguarda tutti. Proprio oggi, proprio tutti: le quattro giorn… -

Ultime Notizie dalla rete : fiore per Un fiore per Rosaria e Donatella 45 anni dopo il massacro del Circeo Globalist.it Jan Komasa: «Corpus Christi e il potere rivoluzionario dello stare uniti»

Jan Komasa: «Corpus Christi e il potere rivoluzionario dello stare uniti». Tra il Covid, la Chiesa e Bartosz Bielenia: l'intervista al regista ...

Sporting Casini, gemellaggio viola Società affiliata alla Fiorentina

La società di calcio Sporting Casini ha presentato la sua affiliazione con la Fiorentina e la collaborazione con la Tesi Group Junior. Un club dilettantistico, quello di Casini, che cura con grande pa ...

Jan Komasa: «Corpus Christi e il potere rivoluzionario dello stare uniti». Tra il Covid, la Chiesa e Bartosz Bielenia: l'intervista al regista ...La società di calcio Sporting Casini ha presentato la sua affiliazione con la Fiorentina e la collaborazione con la Tesi Group Junior. Un club dilettantistico, quello di Casini, che cura con grande pa ...