Ultime Notizie Roma del 29-09-2020 ore 19:10 (Di martedì 29 settembre 2020) Romadailynews radiogiornale appuntamento con informazioni Buonasera dalla redazione in studio Giuliano cronaca in primo piano una violenza senza pietà con colpi puntini inferti malgrado le invocazioni delle due vittime è descritta nel provvedimento di fermo a carico dello studente 21enne Antonio De Marco ha confessato l’omicidio di Daniele De Santis della sua fidanzata Eleonora Manta il movente forse una vendetta per almeno due mesi lui è la ragazza sarebbero stati coinquilini Ma la convivenza non sarebbe stata facile ed esami aveva deciso di non rinnovargli il contratto ho fatto una cavolata so di aver sbagliato gli uccisi perché erano troppo felici e per questo mi ha montata la rabbia queste le parole del giovane assassino che così avrebbe gli investigatori L’assassinio della coppia secondo quanto si apprende da fonti ... Leggi su romadailynews (Di martedì 29 settembre 2020)dailynews radiogiornale appuntamento con informazioni Buonasera dalla redazione in studio Giuliano cronaca in primo piano una violenza senza pietà con colpi puntini inferti malgrado le invocazioni delle due vittime è descritta nel provvedimento di fermo a carico dello studente 21enne Antonio De Marco ha confessato l’omicidio di Daniele De Santis della sua fidanzata Eleonora Manta il movente forse una vendetta per almeno due mesi lui è la ragazza sarebbero stati coinquilini Ma la convivenza non sarebbe stata facile ed esami aveva deciso di non rinnovargli il contratto ho fatto una cavolata so di aver sbagliato gli uccisi perché erano troppo felici e per questo mi ha montata la rabbia queste le parole del giovane assassino che così avrebbe gli investigatori L’assassinio della coppia secondo quanto si apprende da fonti ...

fanpage : Arcuri: “Italiani più bravi degli altri a gestire la tragedia covid” - fanpage : Ricciardi: “Sui contagi siamo al limite, non dobbiamo più sgarrare” - fanpage : Ippolito (Spallanzani): “Gli stadi devono rimanere chiusi” - tempostretto : Un nuovo articolo: (Calabria. Infermieri in ogni scuola per la sicurezza, Santelli: 'la scuola per noi è una priori… - laucennyy : @xdansmile E menomale. Oggi ho sentito di questo -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, ultime notizie: 1.648 nuovi casi e 24 morti. In Campania ordinanza anti-movida Fanpage.it Diffamazione, condannati editore e giornalista

Il Tribunale ha inflitto 18 mesi a Massimo Marino e Luigi Todaro. Nel 2015 Telesud indicò il giornalista Giacalone come indagato di gravi reati L’editore di Telesud (Trapani), Massimo Marino, e il gio ...

Calciomercato Serie B, colpo dalla Roma | É sfida a tre: i dettagli

Il calciomercato cadetto entra nel vivo, a pochi giorni dalla chiusura della sessione estiva: corsa a tre per il talento della Roma ...

Il Tribunale ha inflitto 18 mesi a Massimo Marino e Luigi Todaro. Nel 2015 Telesud indicò il giornalista Giacalone come indagato di gravi reati L’editore di Telesud (Trapani), Massimo Marino, e il gio ...Il calciomercato cadetto entra nel vivo, a pochi giorni dalla chiusura della sessione estiva: corsa a tre per il talento della Roma ...